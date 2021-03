Avviata la vaccinazione anti-Covid per i Vigili del Fuoco di Crotone

È iniziata da qualche giorno nella provincia di Crotone la campagna vaccinale per il personale delle Forze dell’Ordine

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

sabato 06 Marzo 2021.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone stanno ricevendo il vaccino secondo un programma che permetterà di garantire il soccorso alla popolazione.

Oltre che il personale operativo, riceverà la vaccinazione anche il personale amministrativo e il personale funzionario tecnico, dipendente del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotone.

Elevato il senso di responsabilità e di adesione dimostrato da tutto il personale dipendente che, giornalmente, si trova a lavorare con il cittadino vuoi per problemi legati al soccorso che per attività amministrative legate alla gestione del personale, prevenzione incendi e gestione delle risorse tecniche e strumentali.

I Vigili del Fuoco della provincia crotonese intendono, come lavoratori e cittadini, anche con questa campagna vaccinale, manifestare la loro vicinanza ai cittadini della provincia Crotone cogliendo ogni momento utile per dar loro la sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA