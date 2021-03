Crotone: la serie B Pallavolo femminile, domenica 7 marzo pronte ad un match contro la capolista

Le Sirene Rossoblu Crotonesi, domenica 7 marzo alle ore 17.30, sono pronte ad un match che vede al palakro arrivare la “capolista / corazzata “ del melendugno, imbattuta e con neanche un set perso nelle 6 gare disputate fino ad ora

Giuseppe Benevento

Crotone,

sabato 06 Marzo 2021.

La corazzata melendugno forte di elementi di categoria superiore (A2) come la Kostadinova e l’Antignano su tutte, costruita per stravincere il girone di serie b2 ed approdare in b1 viene a crotone con la consapevolezza che servirà una super prestazione per uscire con la vittoria dal palakro che per l’occasione ha già preparato i suoi tifosi pronti a far sentire il loro calore anche se a distanza sui social sia durante la settimana così come lo saranno presenti sui canali social a seguire la diretta di questo big match.

Mister Asteriti ha in serbo sorprese nella formazione e nella tattica da adottare per mettere in crisi una squadra sicuramente di livello superiore. Ma ricordiamo che le sirene spesso hanno sovvertito pronostici chiusi alla vigilia ribaltandoli per cui il miglior modo di giocare è essere liberi e senza freni per poter mettere la formazione della Poseidon crotone nelle migliori condozioni per provare a fare lo sgambetto alla prima della classe.Tutti sui social per sostenere le Sirene e seguire una partita di alto livello tecnico ed agonistico .

