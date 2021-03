La Serie A e i diritti tv in Medio Oriente: pur di incassare 22 milioni dalla Supercoppa ne ha persi 321…

sabato 06 Marzo 2021.

La Serie A e i diritti tv in Medio Oriente: pur di incassare 22 milioni dalla Supercoppa ne ha persi 321…

Il trofeo esportato in Arabia Saudita, l’ira dei qatarioti che accusano i “nemici” di piratare i contenuti di beIN. E quando la Lega mette in vendita le licenze in Medio Oriente per il nuovo triennio, ecco la doccia gelata



