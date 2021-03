Mani, fuorigioco, Var: ecco come cambia il calcio dal 1° luglio

La Redazione24

,

sabato 06 Marzo 2021.

L’assemblea dell’Ifab fa chiarezza. Se il tocco di mano è del marcatore, la rete è sempre irregolare; se è di un compagno, solo se è volontario. Nuovo offside allo studio: con una parte del corpo in linea, si resta in gioco



