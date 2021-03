Ibra: “Il fallimento non è il contrario del successo. Siete tutti Zlatan”

domenica 07 Marzo 2021.

Il monologo dello svedese all’Ariston: “Sono qui per sfidare me stesso perché se non sfidi te stesso non cresci”



