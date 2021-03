Inzaghi amaro: “Sconfitta che fa male, peccato per il primo gol”

domenica 07 Marzo 2021.

Inzaghi amaro: “Sconfitta che fa male, peccato per il primo gol”

L’allenatore laziale: “Se commetti troppi errori, contro la Juventus non vinci. Peccato per il primo gol subito”



