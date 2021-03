Krunic e Dalot, la rivincita dei riservisti. “Il Milan è come una famiglia”

domenica 07 Marzo 2021.

Pioli ha trovato due nuovi marcatori in campionato. Il bosniaco: “In passato non avevo tanta fiducia in me, devo ringraziare il club”. Il portoghese: “Con questo spirito faremo bene anche a Old Trafford”



