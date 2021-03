La pattinatrice Fraschini, 7 mondiali poi il palco di Sanremo: “Ibra ti insegno a pattinare”

La pattinatrice Fraschini, 7 mondiali poi il palco di Sanremo: "Ibra ti insegno a pattinare" Sulle rotelle con Colapesce e Di Martino. I titoli iridati e poi l'evento: "Porto il mio sport in tutto il mondo, ai cantanti do qualche dritta da mental coach. L'ultima serata come una finale mondiale"

domenica 07 Marzo 2021.

La pattinatrice Fraschini, 7 mondiali poi il palco di Sanremo: “Ibra ti insegno a pattinare”

Sulle rotelle con Colapesce e Di Martino. I titoli iridati e poi l’evento: “Porto il mio sport in tutto il mondo, ai cantanti do qualche dritta da mental coach. L‘ultima serata come una finale mondiale”



