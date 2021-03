Suarez lancia l’Atletico, Benzema salva il Real a 2’ dalla fine. Ma ai Blancos manca un rigore

domenica 07 Marzo 2021.

Suarez lancia l’Atletico, Benzema salva il Real a 2’ dalla fine. Ma ai Blancos manca un rigore

L’uruguaiano ha portato in vantaggio la squadra di Simeone al 15’, grandi parate di Curtois e Oblak, e pari in extremis del francese. Non visto un netto fallo di mano in area di Felipe nel 1° tempo. Zidane imbattuto in 10 derby



