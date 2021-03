Calcio Femminile Serie C: Crotone vs Formello 2-7

Crotone,

lunedì 08 Marzo 2021.

CROTONE: Zangari (31’st Esposito); Moscatello (23’st Sesti), Vetere (35’pt Vona), Rania, Cardamone, Torano, Sondore, Stranieri, Romeo, Cardone (20’st Forciniti), Sacco (1’st Lamotta). A disp: Calautti, Papaleo, Vrenna Gia.. All. Ortolini

FORMELLO: Mari; Fank, Croce (23’st Cuccu), Fiorentini, Masia (7’st Angelone), Volpe, Shovlin (19’st Fabi), Riccio, Zuzzi (23’st Grassi), Sciarretti, Vittori.

Arbitro: Bonasera di Enna

Reti: 22’pt e 45’st su rigore Sciarretti (F), 35’pt, 40’pt e 45’pt Zuzzi (F), 26’st su rigore e 43’st Romeo (C), 47’st Angelone (F)

Ancora una sconfitta per la Femminile che rimedia sette gol in casa contro il Formello. Una gara a senso unico con la prima frazione che è terminata già 0-5. Le squalette restano così ferme all’ultimo posto in classifica con solo un punto.

