Conclusa con successo a Cirò Marina la manifestazione “Screening Covid-19 gratuita”

Nella giornata di Domenica 7 Marzo, antistante la sede zonale di Confagricoltura Crotone, si è svolta la manifestazione “SCREENING COVID-19 GRATUITA” voluta fortemente dalla Confagricoltura Crotone, dal Rotary Club Cirò distretto 2100 e dalla Onlus Senior “L’età della Saggezza”

Cirò Marina,

lunedì 08 Marzo 2021.

L’iniziativa è stata accolta dalla cittadinanza con entusiasmo e gratitudine. Il progetto finanziato dalla Onlus Senior “L’età della saggezza”, nella persona del suo Presidente Dott. Angelo Santori, ha messo a disposizione i tamponi e tutto il materiale medico – sanitario necessario secondo le norme previste. Sono stati eseguiti dai soci medici del Rotary Club Cirò 250 tamponi antigienici rapidi di ultima generazione Jinwofu (sensibilità 96.88% e specificità 100%), tutti con esito Negativo. Soddisfatto il Presidente di Confagricoltura Crotone Diego Zurlo, il quale, si augura di poter collaborare ancora per nuove iniziative sul territorio all’insegna della solidarietà con il Club Rotaryano. Soddisfazioni sono state esternate anche dal Direttore di Confagricoltura Crotone Guglielmo Trocino e dal Responsabile Provinciale del Patronato Enapa Luigi Pirito che ha messo a disposizione dei volontari la sede cittadina.

Da due anni la Onlus e la Confagricoltura danno il loro contributo alla comunità di Cirò Marina, prima donando un defibrillatore alla Compagnia Carabinieri, ora con questa giornata, particolamente sentita da tutte le rappresentanze proprio per l’importanza in questo periodo complicato. Il presidente del Rotary Club Cirò Mario Caruso nel ringraziare il medici Rotaryani che hanno eseguito i tamponi: Giuseppina De Novara, Giuseppe Siciliani, Totò Amoruso e Walter Geremicca, ha ringraziato anche il personale infermieristico Monica Scerra, Giuseppe Alessio e Giovanni Cataldi, sempre presenti nelle iniziative portate avanti dal Club in materia di prevenzione sanitaria. Il Rotary ha affermato Mario Caruso da anni è in prima linea in campo sanitario per combattere e debellare varie malattie, tra cui malaria, HIV/AIDS, Alzheimer, sclerosi multipla, diabete e polio. Oggi siamo fieri come Club continua Caruso, di aver reso un servizio alla nostra comunità smarrita e intristita da questa terribile epidemia.

La Confagricolura certa nel aver dato un servizio utile alla comunità , è altresì soddisfatta del successo ottenuto, specie per il ringraziamento dimostrato da tutti coloro che hanno potuto effettuare i tamponi gratuitamente.

Si ringrazia il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale per aver autorizzato l’iniziativa.

Confagricoltura e Rotary uniti per il territorio.

