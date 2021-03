Crotone-Torino, quanti pasticci per Guida. Pavoletti graziato a Marassi

La Redazione24

,

lunedì 08 Marzo 2021.

Crotone-Torino, quanti pasticci per Guida. Pavoletti graziato a Marassi

Allo Scida decisioni non equilibrate sul rigore concesso ai calabresi e su quelli negati ai granata. E il Var non interviene per correggere il tiro anche quando potrebbe



