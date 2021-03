Cirò Marina. 8 marzo intitolata panchina, La Rocca: “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”

La nota della consigliera alle pari opportunità del Comune di Cirò Marina, Francesca La Rocca

Cirò Marina,

martedì 09 Marzo 2021.

Oggi nelle vesti di consigliera alle pari opportunità mi sono sentita una donna realizzata, perché ieri 8 marzo è stata festeggiata la DONNA, le sue lotte, le sue conquiste sociali e politiche, e soprattutto il suo talento, la sua umanità , la sua lungimiranza, la sua temerarietà , la sua dolcezza, i suoi silenzi e le sue sconfitte. -afferma la consigliera La Rocca- La Giornata Internazionale della Donna deve essere un’opportunità per ricordarsi dei passi fatti e della molta strada ancora da percorrere.

Occorre un impegno forte e concreto contro le discriminazioni e le violenze, è necessario creare una società di pace per ragionare sul ruolo della donna e dell’uomo del terzo millennio.

Ieri, insieme a tutta l’Amministrazione comunale ed il Sindaco, abbiamo deciso di intitolare queste panchine a tutte le donne della nostra comunità e alla nostra amata e mai dimenticata concittadina Antonella Lettieri.

Ringrazio il sindaco Sergio Ferrari -continua La Rocca- che mi ha dato questa opportunità di celebrare la ricorrenza dell’ 8 marzo come donna e consigliera al suo fianco.

E’ stata una emozione grandissima una soddisfazione immensa .

Ringrazio l’assessore Virgy Marasco che oltre ad essere una collega è un’amica fantastica su cui potrò sempre contare, voglio ringraziarla il doppio perché lei sa quanto io mi sia messa in gioco per far si che oggi insieme alla sua collaborazione sia stato tutto perfetto.

Infine vorrei ringraziare Nicodemo Vetere per aver donato le panchine all’amministrazione comunale e a tutte le donne queste sue creazioni.

Un abbraccio alla famiglia di Antonella Lettieri.

A tutte le donne come me lavoratrici, mamme, amiche e DONNE.

Grazie di cuore a tutti la consigliera alle pari opportunità , Francesca La Rocca.

