Conclusa la Giornata dei diritti della donna all’Istituto Gangale di Cirò Marina, ricca di interventi

Dopo i saluti e l’apertura dei lavori a cura della Dirigente scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania, l’alunna Irene Novello di IV Liceo Classico pone l’attenzione su come l’8 marzo sia un momento importante di riflessione per ricordare non solo tutte le conquiste femminili raggiunte in campo sociale, economico e politico, ma anche le discriminazioni e […]

LaRedazione

Cirò Marina,

martedì 09 Marzo 2021.

Dopo i saluti e l’apertura dei lavori a cura della Dirigente scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania, l’alunna Irene Novello di IV Liceo Classico pone l’attenzione su come l’8 marzo sia un momento importante di riflessione per ricordare non solo tutte le conquiste femminili raggiunte in campo sociale, economico e politico, ma anche le discriminazioni e le violenze, passate e presenti, con particolare monito alle generazioni future affinché attraverso il ricordo, il dibattito e il confronto si possa costruire una società migliore, costituita da uomini e donne capaci di camminare insieme nella consapevolezza che la valorizzazione delle diversità e la cooperazione siano la migliore delle strategie per compiere scelte responsabili, capaci di promuovere cambiamenti significativi.

Quindi viene introdotto il primo contributo realizzato dagli alunni della V CAT: il video Bella così, con una serie di immagini emblematiche intende mettere in evidenza i pregiudizi più ricorrenti, prendendo spunto da due monologhi che fanno riflettere sul concetto di perfezione e sui luoghi comuni che perpetuano ingiustizie e discriminazioni verso le donne, ribadendo, inoltre, quanto evidenziato tramite la lettura dei seguenti testi poetici: Ti meriti un amore di Frida Kahlo, Accarezzami e A tutte le donne di Alda Merini, Divina Commedia, Paradiso, XXXIII, vv. 1-9.

Segue l’intervento degli alunni di IV Liceo Classico che propongono una breve antologia di figure femminili della letteratura greca: partendo dalla Medea di Euripide, in particolare dal celebre passo in cui la regina si rivolge alle donne di Corinto mettendo in evidenza la forte oppressione esercitata su di lei in quanto donna e straniera, si passa poi alla Lisistrata di Aristofane, un’opera di eccezionale modernità in cui le donne vengono messe sullo stesso piano degli uomini, per soffermarsi poi sulle Ecclesiazuse, in cui il commediografo si spinge fino al totale sovvertimento della tradizione con un’Assemblea tutta al femminile, che decide di assegnare alle stesse donne il potere politico-amministrativo di Atene, con l’intenzione di portare a compimento il progetto di una «città felice». A conclusione segue una breve digressione sul concetto di Matriarcato volto a mettere in evidenza i valori veicolati da questa struttura sociale.

Il terzo contributo viene presentato dagli alunni della V Agraria, che propongono un approfondimento sulla tematica Le donne e la guerra, con riferimento alle nuove occupazioni e mansioni femminili (operarie, volontarie nelle organizzazioni di soccorso, impiegate) che rendono le donne, durante il conflitto mondiale, molto più visibili nello spazio pubblico, innescando importanti fattori di accelerazione storica, che contribuiranno a quei cambiamenti politici, sociali, economici e culturali destinati ad esplodere dopo il 1918.

Viene poi presentato il video, realizzato dagli alunni della V CAT, Le donne della Costituzione: esso vuole essere un omaggio alle ‘madri della nostra Repubblica’, alla 21 donne costituenti che hanno contribuito all’elaborazione della Costituzione. A loro si devono battaglie per diritti che oggi consideriamo fondamentali, come la tutela del diritto alla maternità per le lavoratrici, il diritto alle donne di accedere alle alte cariche della magistratura, la parità tra uomo e donna. In particolare, vengono analizzate la vita e l’opera di tre figure: Nilde Iotti, Angelina Merlin e Maria Maddalena Rossi.

Speculare a Le donne della Costituzione è l’approfondimento degli alunni di V AFM, che si soffermano sul diritto di famiglia, di cui vengono analizzate le tappe salienti, e sul concetto di emancipazione, la cui etimologia offre importanti spunti di riflessione sui processi di parificazione della donna all’uomo ma anche sulla liberazione dai pregiudizi e dalle convinzioni che limitano la libertà e l’autonomia della donna, con uno sguardo al panorama storico-sociale attuale.

Il sesto contributo, a cura degli alunni della VA Alberghiero, è tutto incentrato sulla figura di Tina Anselmi, uno dei pilastri delle conquiste femminili, esempio di moralità e di devozione assoluta alla democrazia, al bene comune, alla libertà e all’Italia, la cui vita e opera segnano un momento di grande cambiamento nell’importanza di valorizzare la figura femminile in campo sociale, politico, nonché ecclesiale.

Segue poi un intermezzo, con letture di poesie a tema, realizzato dagli alunni di V Turismo, che propongono le seguenti poesie: Solo per donne fenomenali di Madre Teresa di Calcutta, Il falò delle mimose di Marco Platti e Sono una donna di Kat Burns, manifesti di grandi messaggi quali l’importanza di credere sempre in se stesse, di essere forti del proprio valore e di continuare a lottare per l’affermazione dei propri diritti.

Si passa, dunque, al contributo degli alunni di VC Alberghiero, che presentano il video La donna tra passato e presente, a testimonianza di come la donna di oggi riesca ad essere specchio del passato ma anche proiezione del futuro, con un viaggio attraverso i secoli, dal Medioevo fino alle recenti conquiste femminili, risultato di battaglie vinte e perse insieme, ma, comunque, sostenute sempre con forza e determinazione.

A conferma delle grandi battaglie vinte, ma anche della lunga strada da percorrere ancora per la realizzazione di una società migliore, davvero libera dalle discriminazione e dagli abusi, un’alunna di III Liceo Classico presenta, con una personalissima interpretazione, un monologo che vuole far riflettere sulla violenza contro le donne e su come spesso, dietro un’apparente normalità , possa nascondersi il mostro, capace di annientare, assoggettare, fino ad arrivare a casi estremi di femminicidio.

Pertanto, a conclusione della manifestazione, si colloca l’intervento degli alunni della VB Alberghiero, che propongono in lingua inglese e francese, con traduzione in italiano, la poesia In piedi, signori, davanti a una donna, quale invito al rispetto, alla gentilezza verso le donne, contro ogni forma di prevaricazione, di assoggettamento, di umiliazione e di violenza, sia fisica sia psicologica.

PRESENTANO E MODERANO GLI INTERVENTI LE ALUNNE MARTINA BOMBARDIERE E IRENE NOVELLO.

CLASSI, ALUNNI E DOCENTI COINVOLTI

V CAT: intervengono in rappresentanza della classe gli alunni Giuseppe Lopilato, Maria Francesca Carluccio e Natasha Saltarelli. Gli alunni sono stati coordinati dalla prof.ssa Margherita Crogliano.

III e IV LICEO CLASSICO: partecipano gli alunni Annachiara Ferrari, Anna Alfì, Martina Bombardiere, Antonio Capalbo, Salvatore Ferrari, Sara Malena, Irene Novello, Eliana Sinopoli, coordinati dalla prof.ssa Viviana Simona Cersosimo.

V AGRARIA: intervengono gli alunni Enzo Mauro e Giuseppe Lavia, coordinati dalla prof.ssa Simona Basile.

V AFM: partecipano le alunne Fatima Rossi e Sara Scarpelli, coordinate dalla prof.ssa Stefania Cosenza.

VA ALBERGHIERO: intervengono le alunne Latifa AchiK e Francesca Coco, coordinate dalla prof.ssa Giuseppina Novello.

V TURISMO: partecipano gli alunni Ekaterina Plamenova Atanasova, Brayan Mingrone, Maria Serleto, coordinati dalla prof.ssa Giuseppina Loiacono.

VC ALBERGHIERO: intervengono le alunne Sara Alosa, Vanessa Palmieri, Martina Le Rose, Antonella Parrilla, coordinate dal prof. Spartaco Liotti.

VB ALBERGHIERO: partecipano gli alunni Stella Chiara Renda e Salvatore Crispino, coordinati dalla prof.ssa Maria Caruso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA