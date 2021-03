Giornata Internazionale della Donna, la Questura di Crotone in piazza con il Camper “Questo non è amore”

Ieri, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato ha allestito, in Piazza della Resistenza a Crotone, un punto di incontro con il Camper della Polizia

Crotone,

martedì 09 Marzo 2021.

Un punto di incontro con il Camper della Polizia, il simbolo della fortunata ed itinerante iniziativa diffusa su scala nazionale “Questo non è amore”, la Campagna informativa volta alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza sulle donne e di genere.

Questononèamore è da qualche anno ad oggi, uno dei refrain più replicati sui Social non soltanto dalla Polizia di Stato, ma rappresenta anche un vero e proprio grido di rivalsa e riscatto per tante donne convinte a rompere le catene della soggezione e a denunciare le violenze subite.

L’ufficio mobile della Polizia di Stato, indispensabile strumento per garantire riservatezza e favorire un diretto contatto con le potenziali vittime di violenza di genere, è stato a disposizione dei cittadini nell’accogliere delicate testimonianze di vita, con una equipe di personale specializzato della Questura e operatori del Centro antiviolenza “Udite Agar” che hanno cercato di trasmettere agli utenti, attraverso la loro professionalità e competenza, informazioni utili a rendere naturale e spontaneo ciò che spesso per anni, tra pudore e vergogna, hanno sottaciuto, aiutandoli in un percorso di consapevolezza verso la denuncia.

La Polizia di Stato coglie l’occasione per esortare tutte le vittime di violenza, di qualunque genere, a denunciare i torti subiti perché solo denunciando è possibile far emergere delle realtà che non sempre possono essere conosciute dalle Forze dell’Ordine, intercettandole tempestivamente e scongiurando ogni potenziale rischio.

In concomitanza con il primo lockdown, infatti, la violenza sulle donne è aumentata senza clamore ma in modo considerevole, proprio all’interno dei confini domestici che hanno funzionato come protezione per tanti altri, diventando invece per molte donne una costrizione che ha finito per esacerbare i comportamenti violenti dei loro partner.

A tal proposito, la Direzione Centrale Anticrimine, nel mese di marzo 2020, ha implementato le funzionalità della nota app “YouPol”, attraverso la quale i cittadini possono “chattare” anche in modo anonimo con le Sale Operative delle Questure per segnalare situazioni di disagio, trasmettere messaggi ed immagini, aggiungendo la possibilità di segnalare i reati di violenza domestica anche in forma anonima.

Con l’auspicio che la violenza sulle donne diventi un evento sempre più isolato e stigmatizzato, la Questura di Crotone rinnova ancora una volta la vicinanza a tutte le fasce vulnerabili ed alle persone vittima di violenza.

