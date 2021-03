La difesa e McKennie-Ramsey: gli ultimi dubbi di Pirlo

La Redazione24

martedì 09 Marzo 2021.

Sorride Pirlo che ritrova una rosa quasi al completo in vista della sfida di Champions League contro il Porto: out solo Bentancur causa Covid e Dybala ancora alle prese con l’infortunio. In attacco Ronaldo-Morata. Ballottaggio a centrocampo e in difesa



