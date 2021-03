Solidarietà dal Comune di all’attaccante del Crotone Adam Ounas

La nota di Luca Bossi Assessore allo Sport del Comune di Crotonr

La Redazione

Crotone,

martedì 09 Marzo 2021.

Esprimo la solidarietà personale, del sindaco e della comunità ad Adam Ounas, attaccante del Crotone per gli ignobili insulti che gli sono stati indirizzati sul suo profilo Instagram.

Ci associamo alla sua indignazione manifestando tutta la nostra vicinanza e sosteniamo con fermezza la denuncia pubblica di Adam.

Caro Adam sei in una città accogliente ed in una squadra che è in prima linea contro ogni forma di razzismo e intolleranza.

La stessa società ci affianca nella campagna contro il bullismo e il cyberbullismo.

La gente di Crotone ti vuole bene, e la migliore risposta agli imbecilli, da campione, l’hai data ieri con il tuo straordinario goal.

Vai avanti così, noi siamo con te.

