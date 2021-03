“Biblioteca Casa di Quartiere” Crotone in una immagine”, l’invito a raccontare la città attraverso la fotografia

L’Assessorato alla Cultura, nell’ambito del Progetto “Biblioteca casa di quartiere” (programma MiBACT – Piano Cultura Futuro Urbano), promuove l’iniziativa “Crotone in una immagine”

Crotone,

mercoledì 10 Marzo 2021.

L’invito, a tutta la cittadinanza, è quello di fotografare luoghi suggestivi della città per valorizzarne la bellezza e per la promozione e valorizzazione dei quartieri cittadini destinatari delle azioni progettuali, nonché delle periferie urbane.

“Una iniziativa che ha l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva come strumento di inclusione della cittadinanza nelle attività culturali e nei processi di rigenerazione urbana ma anche di promuovere, attraverso le immagini diffuse in rete, la bellezza della nostra città ” dichiara l’assessore alla Cultura Rachele Via

Chiunque fosse interessato, può presentare una selezione di max n. 2 fotografie personali (di cui n. 1 a colori e n. 1 in bianco e nero) per le seguenti sezioni: Centro Storico di Crotone; Frazione di Papanice; Periferie urbane.

Le fotografie sul Centro storico di Crotone saranno selezionate e utilizzate per la promozione del quartiere di principale destinazione del progetto e luogo di ubicazione della Biblioteca civica “A. Lucifero” beneficiaria del finanziamento ministeriale e centro catalizzatore delle attività progettuali.

Altrettanto dicasi per la frazione di Papanice destinataria di alcuni interventi progettuali.

Le fotografie selezionate saranno stampate su manifesto 70×100 cm, in tiratura limitata, nonché veicolate attraverso il portale di progetto www.bibliotecaarmandolucifero.it.

Al fine di estendere la partecipazione in un’ottica di inclusività che possa promuovere una più ampia riqualificazione e valorizzazione delle periferie urbane, una sezione fotografica sarà destinata a tutti i quartieri cittadini.

Le foto selezionate troveranno adeguata evidenza nell’apposita area del portale di progetto.

Le fotografie dovranno pervenire, in alta risoluzione e in formato JPEG, a mezzo email all’indirizzo: ufficiocultura@comune.crotone.it entro e non oltre le ore 9:00 di giovedì 18 marzo 2021.

Il file JPEG dovrà contenere nel nome l’area urbana fotografata (Es.: Centro Storico, via…)

Le due fotografie per autore dovranno essere accompagnate da specifica liberatoria all’uso, secondo il modello scaricabile dal sito del Comune di Crotone.

Il nome dell’autore sarà riportato sulla fotografia, sia nel formato a stampa che in quello digitale.

