La Redazione24

,

mercoledì 10 Marzo 2021.

Chiusa indagine Figc, Ibra e Lukaku deferiti per comportamento antisportivo (razzismo escluso)

Niente accusa di razzismo: quindi la frase del milanista sul voodoo non è stata considerata tale. Giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, come previsto dal codice di giustizia sportiva



