Da “un ottimo bicchiere di Porto” a “scusali Max”: social scatenati

Da “un ottimo bicchiere di Porto” a “scusali Max”: social scatenati La Juventus esce dalla Champions League per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale. Non basta la vittoria sul Porto per 3-2 dopo il k.o. dell’andata. Ma la partita si è giocata anche sui social: ecco i meme più divertenti (di A. Lo […]

La Redazione24

,

mercoledì 10 Marzo 2021.

Da “un ottimo bicchiere di Porto” a “scusali Max”: social scatenati

La Juventus esce dalla Champions League per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale. Non basta la vittoria sul Porto per 3-2 dopo il k.o. dell’andata. Ma la partita si è giocata anche sui social: ecco i meme più divertenti (di A. Lo Re)



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA