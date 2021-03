Eclissi Ronaldo, altro flop europeo. E lui per ora tace…

Eclissi Ronaldo, altro flop europeo. E lui per ora tace… Per la terza stagione consecutiva il portoghese ha fallito in Champions con la Juventus che ora si chiede quale sarà il futuro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 10 Marzo 2021.

Eclissi Ronaldo, altro flop europeo. E lui per ora tace…

Per la terza stagione consecutiva il portoghese ha fallito in Champions con la Juventus che ora si chiede quale sarà il futuro



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA