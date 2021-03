Fantastica Luna Rossa: è 1-1 con New Zealand

Fantastica Luna Rossa: è 1-1 con New Zealand I Kiwi vincono la prima regata, ma gli italiani li gelano nella seconda nelle condizioni migliori per gli avversari. Spithill nella storia: è il timoniere con più vittorie in Coppa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 10 Marzo 2021.

