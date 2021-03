Il Sindaco Sergio Ferrari incontra il Vescovo Mons. Angelo Raffale Panzetta

La Redazione

Crotone,

mercoledì 10 Marzo 2021.

Nella giornata odierna a Crotone presso la sede della Curia Diocesana dell’Arcidiocesi di Crotone-S.Severina si è svolto un incontro, estremamente cordiale, tra il Sindaco Sergio Ferrari e Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Angelo Raffale Panzetta.

Il Sindaco ha inteso comunicare e sottolineare la necessità di un’azione collettiva, sinergica ed alternativa all’individualismo con il bisogno, pertanto, di un dialogo aperto e non viziato da alcun pregiudizio tra la componente laica e quella cattolica.

Cirò Marina ha davanti a sé tante sfide, ma la vera sfida è di natura culturale, pertanto la vicinanza e la sinergia tra l’Ente Locale e la Diocesi deve essere forte e deve essere percepita in maniera chiara ed inequivocabile dall’intera comunità .

Il Vescovo Mons. Panzetta ha confermato al Sindaco tutta l’attenzione e l’impegno della comunità diocesana nei confronti della città di Cirò Marina affinché si possano insieme perseguire tutti gli obiettivi preposti per soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini e dell’intera comunità di Cirò Marina.

Entrambi hanno espresso il desiderio di poter concretizzare questo interesse comune, ognuno per le proprie competenze, attraverso la collaborazione su progetti, programmi ed iniziative.

