Sconfitto ma non discusso: Pirlo c’è e parla. Club e senatori per ora in silenzio. Ecco cosa succede Negli ultimi due anni le delusioni di coppa sono costate il posto a Sarri e Allegri, il tecnico bianconero invece dice: “Sono tranquillo, il progetto è appena iniziato”. Su di lui il cappello del club. Per cui, […]

La Redazione24

,

mercoledì 10 Marzo 2021.

Sconfitto ma non discusso: Pirlo c’è e parla. Club e senatori per ora in silenzio. Ecco cosa succede

Negli ultimi due anni le delusioni di coppa sono costate il posto a Sarri e Allegri, il tecnico bianconero invece dice: “Sono tranquillo, il progetto è appena iniziato”. Su di lui il cappello del club. Per cui, per una volta, non è vincere l’unica cosa che conta



