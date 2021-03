Dall’Udinese alla Samp, rivedi le magie di Bruno Fernandes in Serie A

Dall’Udinese alla Samp, rivedi le magie di Bruno Fernandes in Serie A Trascinatore del Manchester United, Bruno Fernandes ha iniziato la sua carriera da professionista in Italia, con le maglie di Novara (in Serie B), Udinese e Sampdoria. Ecco i suoi gol più belli continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 11 Marzo 2021.

Trascinatore del Manchester United, Bruno Fernandes ha iniziato la sua carriera da professionista in Italia, con le maglie di Novara (in Serie B), Udinese e Sampdoria. Ecco i suoi gol più belli



