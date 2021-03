Galliani ricoverato per Covid: è in buone condizioni

Galliani ricoverato per Covid: è in buone condizioni L’a.d. del Monza è in ospedale in via precauzionale: era stato trovato positivo lo scorso 26 febbraio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 11 Marzo 2021.

