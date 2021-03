Inter, Marotta in ospedale per coronavirus: è in miglioramento

Inter, Marotta in ospedale per coronavirus: è in miglioramento Il dirigente nerazzurro, positivo dal 25 febbraio scorso, si trova all’Istituto Humanitas di Rozzano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 11 Marzo 2021.

