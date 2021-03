Messi, la magia e l’errore dal dischetto. E che miracoli di Navas! Psg-Barça, gli highlights

Messi, la magia e l’errore dal dischetto. E che miracoli di Navas! Psg-Barça, gli highlights Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Psg e Barcellona pareggiano per 1-1, grazie ai gol di Mbappé e Messi. In virtù del 4-1 dell’andata, i francesi si qualificano per i quarti. Guarda gli highlights continua […]

La Redazione24

,

giovedì 11 Marzo 2021.

Messi, la magia e l’errore dal dischetto. E che miracoli di Navas! Psg-Barça, gli highlights

Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Psg e Barcellona pareggiano per 1-1, grazie ai gol di Mbappé e Messi. In virtù del 4-1 dell’andata, i francesi si qualificano per i quarti. Guarda gli highlights



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA