Milan e United in ginocchio per il Black Lives Matters

Milan e United in ginocchio per il Black Lives Matters Prima del fischio d’inizio all’Old Trafford, i giocatori di Manchester United e Milan si inchinano per il Black Lives Matters, celebre gesto di protesta nei confronti di ogni forma di razzismo (di Antonino Lo Re) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 11 Marzo 2021.

Milan e United in ginocchio per il Black Lives Matters

Prima del fischio d’inizio all’Old Trafford, i giocatori di Manchester United e Milan si inchinano per il Black Lives Matters, celebre gesto di protesta nei confronti di ogni forma di razzismo (di Antonino Lo Re)



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA