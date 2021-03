Per il futuro o per il bilancio: perché ritrovare la Joya adesso è una prioritÃ

Per il futuro o per il bilancio: perché ritrovare la Joya adesso è una priorità Da nuovo Messi alla ha tutto l’interesse a cavalcare il suo rientro anche in ottica futura: per giocarsi la partita rinnovo o sperando in un gran finale che ne alzi la quotazione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 11 Marzo 2021.

Per il futuro o per il bilancio: perché ritrovare la Joya adesso è una prioritÃ

Da nuovo Messi alla ha tutto l’interesse a cavalcare il suo rientro anche in ottica futura: per giocarsi la partita rinnovo o sperando in un gran finale che ne alzi la quotazione



