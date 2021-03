Saha e la “partita perfetta” vista… dall’altra parte: “Che lezione dal Milan”

giovedì 11 Marzo 2021.

L’ex attaccante dello United (e della Lazio) ricorda il 3-0 di San Siro nel 2007: “Come non fossimo scesi in campo. Ma stavolta il Manchester √® favorito. Ibra pu√≤ giocare fino a 42 anni, come CR7”



