Atalanta, Ilicic e Muriel dal 1′. Prandelli recupera Castrovilli e Kouame Possibile riposo per Romero e Zapata. Conte non cambia l'Inter. Milan, in difesa Kjaer e Tomori. Napoli, ballottaggio Osimhen-Mertens

La Redazione24

venerdì 12 Marzo 2021.

Possibile riposo per Romero e Zapata. Conte non cambia l’Inter. Milan, in difesa Kjaer e Tomori. Napoli, ballottaggio Osimhen-Mertens



