Coppa America in perfetto equilibrio, la partenza sempre decisiva! Dopo 4 regate Luna Rossa e Team New Zealand sono in parità , 2-2. Praticamente nessun sorpasso finora. Velocità simili continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 12 Marzo 2021.

