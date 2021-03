Coronavirus: due persone positive al Comune di Cirò, il Sindaco chiude gli uffici comunali

Lo ha reso noto il sindaco Francesco Paletta

Cirò,

venerdì 12 Marzo 2021.

Ordinanza di chiusura uffici comunali nelle giornate dell’11 e 12 marzo per sanificazione ambienti, dopo che due persone sono risultate positive al covid19. Lo ha comunicato il sindaco Francesco Paletta secondo le indicazioni previste dalle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 , considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ha evidenziato da qualche giorno la seconda/terza ondata di diffusione del virus. E ancora- Visto l’evolversi della situazione epidemiologica in cui negli Uffici Comunali, si è verificato che una persona, recatasi negli uffici nei giorni scorsi, comunicava al Sindaco telefonicamente, in data 10 marzo alle ore 13.40, di essere venuto a conoscenza che è risultato positivo ad un test antigienico rapido. Per questo scrive Paletta- Ritenuto necessario effettuare la chiusura degli Uffici per procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha ordinato la chiusura totale, per le giornate dell’11 e 12 marzo, la chiusura degli uffici comunali per procedere alla sanificazione e pulizia straordinaria di tutti gli ambienti, siti in corso Luigi Lilio oltre che del Palazzo dei Musei oltre i locali del Poliambulatorio Via D. Alighieri.

Nella giornata di oggi (ieri per chi legge)-prosegue Paletta- sono stati sono stati effettuati presso la Casa di Cura S. Rita n. 23 test antigenici alle persone che avevano avuto un contatto diretto con la persona in questione, tra i quali il sottoscritto, e dai risultati è emerso che una sola persona è risultata positiva, tutti gli altri negativi (compresi i famigliari diretti). Entrambi i test antigenici dovranno essere confermati in ogni caso dalle autorità sanitarie locali tramite il Dipartimento di Prevenzione ASP di KR. Le due persone in questione, a cui auguriamo di uscire presto da questa situazione, si sono messi responsabilmente in quarantena fiduciaria ed isolati dal contesto famigliare. Allo stato attuale precisa il sindaco- nessun problema esiste nelle scuole ed evitiamo confusione, saremo vigili ed attenti insieme alle istituzioni scolastiche per fare stare tutti tranquilli. Nei prossimi giorni saranno effettuati altri test anche ai dipendenti comunali che non hanno avuto contatti diretti. Continuiamo a rispettare le regole consuete conclude il primo cittadino- e soprattutto evitiamo il solito vocio inutile e dannoso per l’intera comunità .

