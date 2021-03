Capo Colonna: i Vigili del fuoco di Crotone in supporto all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

La Redazione

Crotone,

sabato 13 Marzo 2021.

Il personale dei vigili del fuoco del comando Provinciale di Crotone ha collaborato con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia presso il parco archeologico di Capo colonna per una verifica strumentale sulla colonna, simbolo della Città .

I Vigili del fuoco intervenuti con una manovra specifica, hanno posizionato la scala italiana tenendola in verticale tramite una serie di corde, manovra chiamata in gergo tecnico “scala controventata” gli stessi hanno poi sistemato gli strumenti di misurazione in cima alla colonna, l’intervento è durato circa quattro ore.

