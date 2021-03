Cristiano, sfogo amaro: “Per fortuna il calcio ha memoria”

Cristiano, sfogo amaro: “Per fortuna il calcio ha memoria” Il post del portoghese quattro giorni dopo l’eliminazione in Champions: “I veri campioni non si spezzano: la storia non può essere cancellata e si scrive ogni giorno. Obiettivo puntato su Cagliari, campionato e coppa Italia” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 13 Marzo 2021.

Cristiano, sfogo amaro: “Per fortuna il calcio ha memoria”

Il post del portoghese quattro giorni dopo l’eliminazione in Champions: “I veri campioni non si spezzano: la storia non può essere cancellata e si scrive ogni giorno. Obiettivo puntato su Cagliari, campionato e coppa Italia”



