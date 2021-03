Falsi incaricati Enel in giro nella provincia di Crotone, l’allerta delle forze dell’ordine

A segnalarlo è la Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri

Crotone,

sabato 13 Marzo 2021.

Continuano a pervenire presso le Centrali Operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri richieste di informazioni da parte dei cittadini in relazione a presunti dipendenti dell’ENEL Energia che starebbero ponendo in essere truffe o raggiri nei confronti della cittadinanza.

È doveroso segnalare che, per quanto noto a questi Uffici, non risultano interventi di personale dipendente o denunce sporte da cittadini in tal senso.

Del pari, anche le notizie che stanno circolando attraverso i canali Social e le piattaforme di messaggistica istantanea riguardo a deprecabili episodi di truffe o furti risultano, allo stato, prive di fondamento e comunque finora mai denunciati.

Si invita, in ogni caso, la cittadinanza a mantenere sempre alta l’attenzione e ad avvisare tempestivamente le Forze dell’Ordine attraverso i numeri di emergenza in caso di necessità .

