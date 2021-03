Formula 1, test in Bahrain: la seconda giornata. Motori Ferrari davanti

Formula 1, test in Bahrain: la seconda giornata. Motori Ferrari davanti Segui il secondo giorno di test in Bahrain: si gira più lentamente di ieri, con l’incognita vento. La SF21 di Sainz e la Haas di Mazepin, motorizzata Ferrari, in cima alla classifica dei tempi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 13 Marzo 2021.

Segui il secondo giorno di test in Bahrain: si gira più lentamente di ieri, con l’incognita vento. La SF21 di Sainz e la Haas di Mazepin, motorizzata Ferrari, in cima alla classifica dei tempi



