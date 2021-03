Green Saturdays a Capo Colonna: secondo appuntamento, iniziativa promossa assessorato Verde Pubblico con Associazioni e Akrea

Crotone,

sabato 13 Marzo 2021.

Per il secondo appuntamento di Green Saturdays, l’iniziativa promossa dall’assessorato al Verde Pubblico, che vede il prezioso contributo delle associazioni e di Akrea, è stato scelto uno dei luoghi simbolo della città : Capo Colonna.

Al nuovo piano del verde pubblico programmato dall’assessorato che consente ai cittadini di sapere come, dove e quando il Comune prevede le attività di pulizia e riqualificazione nei vari quartieri della città l’assessore Sandro Cretella ha affiancato questa iniziativa che ha la duplice finalità di riscoprire e riappropriarsi di luoghi significativi della città ed, allo stesso tempo, creare quel clima di collaborazione e di partecipazione attiva della comunità fondamentale per la tutela e la valorizzazione degli stessi luoghi.

E la risposta all’invito dell’amministrazione Voce è stata notevole da parte del mondo delle associazioni e del volontariato.

Stamattina a Capo Colonna, che si presentava ancora più suggestiva grazie alla bella giornata di sole, armati di rastrelli, contenitori, guanti e mascherine ma soprattutto di grande amore per la città i volontari delle associazioni Scuola Guardia Krotoniate (I Krotoniati), TrashchallengeKr, Verso il cambiamento, IoResto, Arci, Piantiamola, Edukrò, Ciclofficina TR22o, Hope, Jonica Basket A.S.D., Circolo Ibis, Fondazione Onlus “Santa Critelli”, Plastic Free onlus, Compagnia dello Ionio, WWF, Agorà , SPRAR provincia, SPRAR Crotone non si sono risparmiati in questa “gara” di cittadinanza attiva dove la vincitrice è una sola: la città .

Con loro i dipendenti di Akrea e del servizio Ambiente del Comune di Crotone ai quali si sono uniti anche lo stesso assessore Cretella, l’assessore Carvelli e i consiglieri comunali Venneri, Passalacqua e Acri.

Sabato dopo sabato, la scorsa volta l’iniziativa si era tenuta alla villa Comunale, la “famiglia” della cittadinanza attiva si accresce sempre di più.

Lo testimonia la nutrita presenza di questa mattina.

Lo stesso sindaco Voce ha voluto esprimere a tutti i partecipanti la riconoscenza dell’amministrazione e della comunità .

“Siamo di fronte ad un reale esempio di cittadinanza attiva. L’adesione delle associazioni ma anche di tanti cittadini è la testimonianza che c’è voglia di partecipazione, di essere protagonisti in prima persona non di un semplice momento di incontro ma di un concreto processo di cambiamento. Senza la collaborazione di tutti che non è solo partecipare a questi nostri “sabati verdi” ma anche rispettare i luoghi, tutelarli, non sporcarli, l’impegno che mette l’amministrazione ed anche questi bellissimi esempi che danno i nostri volontari restano vani. Oggi siamo in un luogo particolare e fondamentale per lo sviluppo della nostra città . Ma tutti le aree delle nostra Crotone sono attenzionate dall’amministrazione. Quello che è importante è che questo amore che oggi si è respirato qui a Capo Colonna possa coinvolgere, e sono certo che sarà così, tutta la comunità ” dichiara l’assessore al Verde Pubblico Sandro Cretella

Gli appuntamenti con Green Saturdays continueranno per tutti i sabato di marzo.

