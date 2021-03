L’Atalanta dorme per un tempo, poi si scatena Pasalic e lo Spezia va k.o.

sabato 13 Marzo 2021.

L’Atalanta dorme per un tempo, poi si scatena Pasalic e lo Spezia va k.o.

Dopo 45′ in cui i liguri si fanno preferire, la Dea si sveglia e con un doppietta del croato più una perla di Muriel si prende di forza i tre punti per tornare in zona Champions. E martedì c’è il Real…



