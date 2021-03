Mezza Italia in zona rossa, ma lo sport individuale è salvo: ecco come funziona

La Redazione24

,

sabato 13 Marzo 2021.

Mezza Italia in zona rossa, ma lo sport individuale è salvo: ecco come funziona

Da lunedì l’Italia entra in fascia rossa e arancione. Le regole per l’attività motoria e sportiva



