Pirlo: “Bella botta, ma la stagione non è finita. CR7 è deluso, le voci? Normale”

Pirlo: “Bella botta, ma la stagione non è finita. CR7 è deluso, le voci? Normale” L’allenatore della Juve prima della trasferta a Cagliari: “Abbiamo di fronte 13 partite di campionato e la coppa Italia. In carriera ne ho vissute tante di queste situazioni, dai momenti di grande tristezza dobbiamo tirare fuori il meglio e sono […]

La Redazione24

,

sabato 13 Marzo 2021.

Pirlo: “Bella botta, ma la stagione non è finita. CR7 è deluso, le voci? Normale”

L’allenatore della Juve prima della trasferta a Cagliari: “Abbiamo di fronte 13 partite di campionato e la coppa Italia. In carriera ne ho vissute tante di queste situazioni, dai momenti di grande tristezza dobbiamo tirare fuori il meglio e sono sicuro che lo faremo già da subito”. In Sardegna assenti anche Ramsey e Buffon



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA