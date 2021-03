Binotto: “La velocità della Ferrari non è più un problema. Sainz ok”

La Redazione24

,

domenica 14 Marzo 2021.

Binotto: “La velocità della Ferrari non è più un problema. Sainz ok”

Il team principal della Ferrari ha commentato i primi giorni di lavoro in Bahrain, a poche ore dalla fine dei test: “Raccolti molti dati che andranno analizzati. Difficile dire dove siamo, ma certo rispetto all’anno scorso la velocità sul dritto non ci preoccupa”



