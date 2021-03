Bologna-show, che tris alla Samp! E per Ranieri continua il periodo nero

La Redazione24

,

domenica 14 Marzo 2021.

In gol per gli emiliani Barrow, Svanberg e Soriano. Di Quagliarella la rete dei blucerchiati



