Botta e risposta Pandev-De Paul: tra Genoa e Udinese è 1-1. Ma quel palo al 93’… L’attaccante macedone subito in gol, l’argentino non sbaglia dal dischetto. Friulani più pericolosi, ma nel recupero che occasioni per Zajc e Behrami continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 14 Marzo 2021.

