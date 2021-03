Crotone come Auckland: anche qui vento leggero ma con sei nodi vanno gli optimist

Due giorni, sei prove, programma completato ‘as usual’ nella ‘città della vela’

La Redazione

Crotone,

domenica 14 Marzo 2021.

E oggi ultime regate sotto un sole estivo. Questo il primo bilancio della sesta edizione della BPER Banca Crotone International Carnival Race che i 154 velisti in gara ieri hanno corso con sei nodi. Sufficienti per gli Optimist, non abbastanza per Luna Rossa e Team New Zealand che nella notte non hanno potuto regatare a causa del vento troppo leggero. A testimonianza che è lo stesso sport ma fino a un certo punto.

Le diverse condizioni meteorologiche hanno dato qualche scossone alla classifica. Alla fine del secondo giorno di regate, fra gli Juniores conduce Michele Adorni (Circolo Canottieri Roggero di Lauria) seguito da Francesco Carrieri (Circolo della Vela Bari) e Gianmarco Livoti (NIC Catania). Nei cadetti primo posto per Ludovico Maria Quintiliani (LNI Formia) seguito da Giorgio Mangiagli (NIC Catania) e Vittorio Lentini (Società Canottieri Marsala). Elettra Muciaccia (Circolo della Vela Bari) fra gli Juniores e Giulia Pasqua (Club Nautico Augusta) fra i cadetti guidano le rispettive classifiche femminili.

Intanto, il Club Velico Crotone fa il pieno di complimenti. Quelli del sindaco, ricevuto dal presidente del circolo Paola Proto a metà mattina e persuaso, come l’assessore al turismo Luca Bossi, ‘che questa sia una delle cose migliori di Crotone e che si debba puntare sugli eventi nautici’. Ma anche quelli degli allenatori delle squadre e del presidente del comitato di regata, Gianluca Fantini: ‘Qui mi sento a casa. Osservo un fatto bellissimo. Il circolo ha fatto crescere i giovani e ha dato loro i compiti più ardui. L’evento è in mano a ventenni a cui non devi dire praticamente niente perché sono sempre in anticipo. Questo club ha il futuro assicurato’.

Ieri in serata è arrivato il presidente della Federazione Italiana Vela che questa mattina, dopo aver fatto il tampone, come tutti, farà visita al villaggio insieme al consigliere nazionale FIV ai grandi eventi Fabio Colella e al presidente della VI Zona FIV Valentina Colella. La premiazione dei vincitori è prevista alle ore 16.

