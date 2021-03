Finanziati interventi straordinari per le scuole del territorio

Le scuole al centro della programmazione e degli interventi della Provincia di Crotone, per garantire luoghi sicuri ed adeguati ai ragazzi ed a tutto il personale scolastico

La Redazione

Crotone,

domenica 14 Marzo 2021.

Sul sito del Ministero Istruzione è stato pubblicato il decreto di autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64) dal 2020 al 2024.

Al momento è stato registrato alla Corte dei Conti e inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; dal momento in cui verrà pubblicato in Gazzetta inizieranno a decorrere i termini per la aggiudicazione dei lavori.

“Si tratta – ha spiegato il Presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Simone Saporito – di un ulteriore intervento che mira alla messa in sicurezza delle nostre scuole, interventi straordinari che consentiranno di adeguare le strutture e renderle luoghi sicuri e dignitosi per i nostri ragazzi e per il personale scolastico. Un ambiente in grado di garantire adeguatezza e dignità , in grado di assicurare le condizioni necessarie per agevolare ed accompagnare un percorso formativo e di crescita cultural, umano e civico. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro incessante ed instancabile di tutto il settore Edilizia Scolastica della Provincia di Crotone nella persona del Dirigente Arch. Nicola Artese, del Responsabile del servizio Ing. Domenico Zizza e degli amministrativi Dr.ssa Patrizia Dioguardi e Dr. Pierfrancesco Cappa”.

Interventi finanziati nel territorio crotonese:

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Liceo Statle “G.Gravina” plesso ex Clinica S.Francesco importo finanziato euro 400.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Ipsia “Barlacchi”- Crotone importo finanziato euro 600.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Liceo Classico “Pitagora” –Crotone importo finanziato euro 600.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico Liceo Scientifico “Filolao” Crotone importo finanziato euro 450.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico Liceo “Borrelli” S.Severina importo finanziato euro 388.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto Tecnico Commerciale “Lucifero” Crotone importo finanziato euro 430.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto Tecnico Nautico Statale “Ciliberto” Crotone importo finanziato euro 430.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto Tecnico Industriale “Donegani” Crotone importo finanziato euro 280.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto Tecnico Statale Geometri “Santoni” Crotone importo finanziato euro 380.000,00.

Totale importo finanziato gli interventi nella provincia di Crotone 3.958.000,00 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA