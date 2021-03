LIVE Parma-Roma 0-0: Fonseca parte con El Shaarawy-Dzeko

LIVE Parma-Roma 0-0: Fonseca parte con El Shaarawy-Dzeko Le due squadre alla ricerca di punti pesanti: quella di D’Aversa (oggi squalificato) per la salvezza, i giallorossi per la qualificazione in Champions continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 14 Marzo 2021.

LIVE Parma-Roma 0-0: Fonseca parte con El Shaarawy-Dzeko

Le due squadre alla ricerca di punti pesanti: quella di D’Aversa (oggi squalificato) per la salvezza, i giallorossi per la qualificazione in Champions



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA