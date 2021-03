Lukaku glaciale, per Lautaro un capolavoro aereo: il match in un minuto

Lukaku glaciale, per Lautaro un capolavoro aereo: il match in un minuto Le immagini della vittoria per 2-1 dell’Inter sul campo del Torino: gol di Lukaku su rigore, pari di Sanabria e rete decisiva di Lautaro Martinez. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 14 Marzo 2021.

Lukaku glaciale, per Lautaro un capolavoro aereo: il match in un minuto

Le immagini della vittoria per 2-1 dell’Inter sul campo del Torino: gol di Lukaku su rigore, pari di Sanabria e rete decisiva di Lautaro Martinez.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA