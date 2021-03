Rabbia Fonseca: “Se vogliamo andare in Champions non possiamo subire certi gol…”

domenica 14 Marzo 2021.

Rabbia Fonseca: “Se vogliamo andare in Champions non possiamo subire certi gol…”

Al tecnico non è andato giù il vantaggio del Parma: “Abbiamo preso un gol in due contro quattro, è stata una questione di concentrazione e quando sbagliamo l’atteggiamento dopo è dura”



